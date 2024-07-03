Çin'deki sel suları çekilmeye başladı

CHANGSHA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde sel suları çekilmeye başladı. Salı günü saat 18.00 itibarıyla Miluo Nehri'ndeki Pingjiang gözlem istasyonunda su seviyesi 76,18 metre olarak ölçüldü. Söz konusu rakam, uyarı seviyesinin halen 5,68 metre üzerinde olmasına karşın zirve seviyesinin 1,49 metre altına işaret ediyor.