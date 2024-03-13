Çin'deki Lokanta Patlamasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Hebei eyaletindeki bir lokantada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı şüpheleniliyor. Kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti.
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Patlama bölgesindeki kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.
Kentin acil durum yönetim bürosuna göre patlama, Çarşamba sabahı saat 07.54'te Sanhe kentinin Yanjiao kasabasındaki bir lokantada meydana geldi.
Büroya göre, patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniliyor.
Kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine intikal etti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.(XHTV)