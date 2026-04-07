Afganistan, Pakistan ile Çin'de yürütülen görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini duyurdu

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Çin'de gerçekleştirilen Afganistan-Pakistan görüşmelerinin yapıcı geçtiğini belirtti. Bakan Muttaki, küçük farklılıkların süreci etkilememesini umduğunu ifade etti.

Afganistan, Pakistan ile çatışmaları sona erdirmek üzere Çin'de yürütülen görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed Takal'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Çin'in Kabil Büyükelçisi Cao Şing'i kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alan taraflar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Urumçi kentinde, Pakistan ve Afganistan'dan üst düzey yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Muttaki, Urumçi'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini aktararak, "küçük yorum farklılıklarının" müzakere sürecini etkilememesini umduğunu ifade etti.

Görüşmelere ev sahipliği yaptıkları için Çin'e teşekkür eden Muttaki, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk çabalarını da memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Cao da ülkesinin, Afganistan ile Pakistan arasında güven ortamının sağlanmasını kolaylaştırmak için çaba gösterdiğini söyleyerek, bu sürece tarafsızlık ve işbirliği ilkelerini gözeterek başladıklarını kaydetti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş