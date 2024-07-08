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Çin'deki Dongting Gölü'nün bendi yarıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Çin'in Hunan eyaletindeki Dongting Gölü'nün bendi yarıldı ve sel felaketi yaşandı. Binlerce kurtarma görevlisi, insanların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalara devam ediyor. Etkilenen bölgeden 5.000 kişi tahliye edildi ve yarığın onarılması için acil önlemler alındı.

ÇEKİM TARİHİ: 7 Temmuz 2024

1. ANONS (İngilizce): DİNG CHUNYU, Xinhua muhabiri

2. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): DING CHUNYU, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Çin'in Hunan eyaletindeki Dongting Gölü'nün yarık oluşan bendindeyim. Gölün bendinde Cuma günü öğleden sonra meydana gelen yarık bölgede sele neden oldu. Olaydan etkilenen yerel halk güvenli bir şekilde tahliye edildi. Şimdi setin onarılması için çaba sarf ediliyor."

Çin'in ikinci en büyük tatlı su gölü olan Dongting Gölü'nün bendinin yarılmasının ardından, aralarında itfaiyeciler, hidrologlar ve gönüllülerin de bulunduğu binlerce kurtarma görevlisi, insanların can ve mal güvenliğini korumak için el ele verdi.

Etkilenen bölgeden yaklaşık 5.000 kişi tahliye edildi.

Yarığı onarmak için acil önlemler alındı.

Yueyang sel kontrol ve kuraklık yardım merkezine göre, Pazar günü öğle saatleri itibarıyla bentteki 226 metrelik yarığın 75 metresi kapatıldı.

Kurtarma ekipleri aynı zamanda "ikinci savunma hattı" olarak görülen ve bentteki yarıktan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan 14,3 kilometre uzunluğundaki bir seti güçlendirmek için de zamana karşı yarışıyor.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre, kurtarma çalışmalarına rehberlik etmesi için Hunan'a bir çalışma ekibi de gönderildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yueyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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