Çin'de çelik fabrikasındaki patlama sonrası 5 işçiden haber alınamıyor

Güncelleme:
İç Moğolistan'daki çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çok sayıda işçi yaralandı ve 5 işçiden hâlâ haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çok sayıda işçinin yaralandığı, 5 işçinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

Çevre yerleşimlerde sarsıntılara yol açan şiddetli patlama sırasında fabrikada bulunan çok sayıda işçi yaralanırken, 5 işçiden halen haber alınamıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
