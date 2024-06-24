Çin'deki Akıllı Kömür Madeni Teknolojisi

ÇEKİM TARİHİ: 23 Haziran 2024

Akıllı kömür madeninden çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki 5G+ akıllı kömür madeni son teknolojik ürünlerle donatıldı.

Kömür madeninde güvenliği sağlamak için birçok çalışma alanına kameralar yerleştirildi.

Madendeki işlemleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojisi ve bakım robotları da kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taiyuan kentinden bildiriyor.(XHTV)