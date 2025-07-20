Çin'de Yüksek Hızlı Demiryolu Projesinin Önemli Aşaması Tamamlandı

Çin'de Yüksek Hızlı Demiryolu Projesinin Önemli Aşaması Tamamlandı
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Çin'in Hebei eyaletinde bulunan Baoding kentinde, Xiong'an-Xinzhou Yüksek Hızlı Demiryolu inşaatının köprü bölümü tamamlandı. 11 kilometre uzunluğundaki köprü, yoğun bir otoyol üzerine inşa edildi ve yeni hattın kritik bir parçası olarak işlev görecek.

BAODİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentinde bulunan Xiong'an-Xinzhou Yüksek Hızlı Demiryolu inşaatının önemli bir ayağını oluşturan köprü bölümü tamamlandı. Mühendisler, yoğun trafiğiyle bilinen Beijing-Hong Kong-Makao Otoyolu üzerindeki büyük köprünün orta bölümününü başarıyla kapattı. Bu bölüm, Çin Demiryolları 14. Büro Grubu Limited Şirketi tarafından inşa edildi.

Yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki köprü, 342 kilometrelik Xiong'an-Xinzhou Yüksek Hızlı Demiryolu hattında kritik bir altyapı unsuru olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni hat, Xiong'an Yeni Bölgesi ile Çin'in kuzeyindeki Xinzhou kentini birbirine bağlayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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