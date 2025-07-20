Çin'de Yüksek Hızlı Demiryolu Projesinin Önemli Aşaması Tamamlandı

BAODİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Baoding kentinde bulunan Xiong'an-Xinzhou Yüksek Hızlı Demiryolu inşaatının önemli bir ayağını oluşturan köprü bölümü tamamlandı. Mühendisler, yoğun trafiğiyle bilinen Beijing-Hong Kong-Makao Otoyolu üzerindeki büyük köprünün orta bölümününü başarıyla kapattı. Bu bölüm, Çin Demiryolları 14. Büro Grubu Limited Şirketi tarafından inşa edildi.

Yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki köprü, 342 kilometrelik Xiong'an-Xinzhou Yüksek Hızlı Demiryolu hattında kritik bir altyapı unsuru olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni hat, Xiong'an Yeni Bölgesi ile Çin'in kuzeyindeki Xinzhou kentini birbirine bağlayacak.