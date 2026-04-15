Çin'deki Tablet Üretim Hattında 4 Robot İşbaşı Yaptı

NANCHANG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinde yer alan bir tablet üretim atölyesinin montaj hattı, 14 Nisan 2026.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Nanchang kentinde bir tablet üretim atölyesinde dört robot, hassas işlemler gerektiren gerçek bir montaj hattında sekiz saatlik canlı yayımlanan vardiyalarını tamamladı. Bu gelişme, somutlaşmış yapay zekanın ülkenin imalat sektörünü güçlendirmesinde bir başka büyük sıçramaya işaret etti.

Cilalı metali andıran aerodinamik gövdelere sahip siyah-beyaz robotlar, salı günü çalışma saatlerinde tabletlerin banttan çıkmadan önceki son kalite kontrollerini gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Li Haiwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua