Çin'de Yapay Ortamda Yetiştirilen Bitkiler Doğaya Kazandırıldı

WUHAN, 13 Mart (Xinhua) -- Yapay ortamda yetiştirilen nadir ve nesli tükenmekte olan toplam 3.000 bitki, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Üç Boğaz Rezervuar alanında Salı günü yeniden doğaya kazandırıldı.

1.000 Myricaria laxiflora ve 2.000 Plantago fengdouensis'ten oluşan bitkiler Yangtze Nehri bölgesinde endemik olup, yapay yetiştirme çabaları sayesinde tarihteki dağılım bölgelerine yeniden ekildi.

Araştırmacılar, su debisi ve emilimine karşı güçlü direnç gösteren bu iki türün ekilmesinin, Üç Boğaz Rezervuar alanındaki su seviyesinin dalgalandığı bölgede toprağın güçlenmesi ve kıyı korumasında rol oynamakla kalmayacağını, aynı zamanda Yangtze Nehri Havzası'ndaki biyolojik çeşitliliğin geri kazanılmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

2.000 Plantago fengdouensis bitkisinden 500 tanesi uzay mutasyonuyla yetiştirilen bitkilerin soyundan geliyor. Böylece, uzayda yetiştirilen türler ilk kez doğaya yeniden kazandırılmış oldu.

Çin Üç Boğaz Şirketi'ne ait Yangtze Nehri Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi'nde kıdemli mühendis olan Huang Guiyun, araştırmacıların uzay mutasyonuyla yetiştirilen türlerin hayatta kalma oranı ve büyüme süreçlerini izleyeceklerini, ayrıca su seviyesinin dalgalandığı bölgedeki ekolojik ortamın daha iyi restore edilmesi için mükemmel özelliklere sahip türleri seçeceklerini belirtti.