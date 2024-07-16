Çin'de Yangtze Nehri'ndeki sellerle mücadele başladı
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Yangtze Nehri'nin üst kesimlerinden kaynaklanan sellere karşı harekete geçildi. Üç Boğaz Barajı'nın kapasitesini artırmak için sel tahliye vanalarından su tahliye edilmeye başlandı.
ZİGUİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Yangtze Nehri'nin üst kesimlerinden kaynaklanan sellere karşı harekete geçildi. Üç Boğaz Barajı'nın kapasitesini artırmak için sel tahliye vanalarından su tahliye edilmeye başlandı.