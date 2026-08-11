Çin Roketi Fırlatıştan 85 Saniye Sonra Havada Patladı
Çin'in Zhongxing-4B uydusunu taşıyan Long March 7A roketi, Haynan'daki fırlatma merkezinden kalktıktan 85 saniye sonra patladı. Xinhua'ya göre roket uçuşta anormallik yaşadı ve olayın nedeni araştırılıyor.
Çin'in uydu taşımak üzere fırlattığı Long March 7A roketinin, fırlatılmasından 85 saniye sonra havada patladığı bildirildi.
Dünya genelindeki kullanıcılara radyo, televizyon ve diğer iletişim hizmetleri sağlaması planlanan Zhongxing-4B uydusunu taşıyan roket, Çin'in Haynan Adası'ndaki fırlatma merkezinden fırlatıldı.
Xinhua'nın haberine göre roket, fırlatılmadan yaklaşık 1,5 dakika sonra patlayarak parçalandı.
Roketin uçuş sırasında "anormallik" yaşadığı ve olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA