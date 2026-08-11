Hainan'dan uydu fırlatma girişimi başarısız oldu
Çin'in Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü Zhongxing-4B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-7 roketi fırlatıldı ancak uçuş sırasında anormallik yaşandı. Görev başarısız oldu, arıza nedeni inceleniyor.
WENCHANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü gerçekleştirilen uydu fırlatma görevi başarısızlıkla sonuçlandı.
Zhongxing-4B uydusunu taşıyan modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 roketi, Beijing saatiyle 20.02'de fırlatıldı ancak uçuş sırasında bir anormallik meydana geldi.
Fırlatma merkezi, arızanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Xinhua