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Hainan'dan uydu fırlatma girişimi başarısız oldu

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Çin'in Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü Zhongxing-4B uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-7 roketi fırlatıldı ancak uçuş sırasında anormallik yaşandı. Görev başarısız oldu, arıza nedeni inceleniyor.

WENCHANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü gerçekleştirilen uydu fırlatma görevi başarısızlıkla sonuçlandı.

Zhongxing-4B uydusunu taşıyan modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 roketi, Beijing saatiyle 20.02'de fırlatıldı ancak uçuş sırasında bir anormallik meydana geldi.

Fırlatma merkezi, arızanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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