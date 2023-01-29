Çin'de Üretilmiş 4.000 Kadar Araç Derince Limanı'na Doğru Yola Çıktı Güncel Haberler Çin'de imal edilmiş 3.968 adet yeni otomobil taşıyan dev bir kargo gemisi Cuma günü Shanghai'dan yola çıktı. Çin'de imal edilmiş 3.968 adet yeni otomobil taşıyan dev bir kargo gemisi Cuma günü Shanghai'dan yola çıktı. Gemi, COSCO Otomobil Nakliye Limited Şirketi'nin açtığı ilk özel nakliye hattı üzerinden Kocaeli'nin Derince Limanı ile İtalya'nın orta kesimlerinde yer alan Livorno Limanı'na gidecek. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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