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Çin'de Ulusal Gün tatilinde yapay zeka robotları turistlerin ilgisini çekti

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Çin'de Ulusal Gün tatilinde yapay zeka robotları turistlerin ilgisini çekti
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Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü. Akıllı etkileşimlerde bulunan robotlar, turizm olanaklarını ve deneyimlerini çeşitlendirdi.

HEFEİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü.

Akıllı etkileşimlerde bulunan robotlar, turizm olanaklarını ve deneyimlerini çeşitlendirdi.

Kaynak: Xinhua
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