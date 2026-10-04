Çin'de Ulusal Gün tatilinde yapay zeka robotları turistlerin ilgisini çekti

Çin'de Ulusal Gün tatilinde yapay zeka robotları turistlerin ilgisini çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü. Akıllı etkileşimlerde bulunan robotlar, turizm olanaklarını ve deneyimlerini çeşitlendirdi.
HEFEİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü.
Akıllı etkileşimlerde bulunan robotlar, turizm olanaklarını ve deneyimlerini çeşitlendirdi.
Kaynak: Xinhua