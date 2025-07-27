Çin'de Trafik Kazası: 6 Ölü, 8 Yaralı

TAİYUAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir yarı römorklu traktörün minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamaya göre kaza cumartesi günü saat 13.55 civarında Hejin kentindeki bir kavşakta meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.