Çin'de Trafik Kazası: 6 Ölü, 8 Yaralı
Shanxi eyaletindeki bir yarı römorklu traktörün minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TAİYUAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir yarı römorklu traktörün minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamaya göre kaza cumartesi günü saat 13.55 civarında Hejin kentindeki bir kavşakta meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel