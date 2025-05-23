Çin'de Toprak Kayması: Can Kaybı 4'e Yükseldi, 17 Kayıp
Guizhou bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında ölü sayısı 4'e yükseldi, 17 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Çin'de toprak kaymasında can kaybı 4'e yükseldi, 17 kişi kayıp
GUİZHOU - Çin'in Guizhou bölgesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 4'e yükseldi, kayıp 17 kişi aranıyor.
Çin'in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı toprak kayması can kaybı arttı. Yetkililer, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek toplam ölü sayısının 4'e yükseldiğini aktardı. Kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının ordunun da desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.
Bölgede benzer afetlerin yaşanma riski olduğu uyarısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel