Çin'de Test Treni İşçilere Çarptı: 11 Ölü
Çin'in Yünnan eyaletinde bir test treninin bakım işçilerine çarpması sonucu 11 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin'in Yünnan eyaletinde sismik algılama yapan test treninin çarptığı işçilerden 11'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Xinhua'nın haberine göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming şehrindeki yerel demir yolu firması, günün erken saatlerinde tren kazasının meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, tren istasyonunda sismik algılama yapan test treninin, raylardaki bakım işçilerine çarptığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel