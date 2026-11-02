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Çin'de sınır ötesi yolsuzlukla mücadele yasa tasarısı ikinci okumaya sunuldu

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Çin'in en üst düzey yasama organı, sınır ötesi yolsuzlukla mücadele yasa tasarısını ikinci okumaya sundu. Cuma gününe kadar sürecek oturumda 6 bölüm ve 47 maddelik tasarıda küresel yolsuzlukla mücadelede adil ve hakkaniyetli yönetişim sistemi inşasını teşvik eden hüküm bulunuyor.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı, sınır ötesi yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasa tasarısını görüşmeye başladı. Tasarı kapsamında küresel yolsuzlukla mücadelede adil ve hakkaniyetli bir yönetişim sistemi inşasını teşvik eden bir hüküm de bulunuyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, cuma gününe kadar sürecek olan oturumunda tasarıyı ikinci okumaya sundu.

Tasarı, yasanın amacını detaylandırırken sınır ötesi yolsuzlukla mücadele çalışmalarına yol gösteren ilkeleri zenginleştiriyor.

Tasarı ayrıca, söz konusu çalışmaların anayasa ve yasalara tam uyum içinde, yasal prosedürler doğrultusunda ve insan hakları gözetilerek yürütülmesi gerektiğini hükme bağlıyor.

Yasa tasarısı ilk olarak ağustos ayının sonlarında değerlendirmeye sunulmuştu. Komiteye göre bu düzenleme, Çin'in yolsuzlukla mücadelede uluslararası boyuta sahip, sistematik ve kapsamlı bir hukuki altyapı kurması açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Toplam 6 bölüm ve 47 maddeden oluşan tasarı, Çin'in sınır ötesi yolsuzlukla mücadele çalışmalarının kapsamını, dayandığı temel ilkeleri ve kilit pozisyonları belirliyor.

Kaynak: Xinhua
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