Çin'de Şıncou-20 Dönüşü Ertelendi, Yeni Mekik Hazırlıkları Başladı

Güncelleme:
Çin, mekik hasarı nedeniyle Tiengong Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen 'Şıncou-20' taykonot ekibini Dünya'ya getirmek için yeni hazırlıklar yapıyor. Dönüş için simülasyon analizleri ve güvenlik testleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca, taykonotları almak için yeni bir mekik fırlatılabileceği belirtildi.

Çin, mekik hasarı nedeniyle Tiengong Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen "Şıncou-20" taykonot ekibini Dünya'ya getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, dönüş görevi için çalışmaların, plana uygun olarak düzen içinde sürdürüldüğü belirtildi.

Dönüş seferinin ertelenmesinin ardından acil durum planları ve tedbirlerinin derhal devreye alındığı ifade edilen açıklamada, dönüşün uygulanabilmesi için Şıncou-20 mekiğinin simülasyon analizleri, testleri ve güvenlik değerlendirmelerinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dönüş seferinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Taykonotları almak için yeni bir mekik fırlatılabilir

Öte yandan South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, gazeteye açıklama yapan insanlı uzay programından kaynaklar, taykonot ekibini almak için yeni bir mekiğin fırlatılabileceğini öne sürdü.

Söz konusu kaynaklar, uzay istasyonunda görev alacak sonraki taykonot ekibini taşımak üzere hazırlanan "Şıncou-22" mekiğinin hazırlandığını ve fırlatış için ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi'nde bekletildiğini aktardı.

Dönüş seferi, mekikte tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan ekibi Dünya'ya getirecek dönüş seferi, Şıncou-20 mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle 5 Kasım'da ertelenmişti.

Mekikteki hasara uzay enkazının yol açtığı bildirilmişti.

Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da uzay istasyona gönderilen ve orada 6 ayı aşkın süre görev yapan taykonot ekibi, 31 Ekim'de istasyona gönderilen Şıncou-21 ekibi ile yörüngede devir teslim yapmıştı.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev yapıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
