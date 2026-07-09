Albüm: Çin'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Yangtze Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi
Çin'in Hubei eyaletindeki Yangtze Nehri'nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi 25,11 metreye ulaşarak uyarı sınırını aştı.
WUHAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'a bağlı Yangtze Nehri'ndeki su seviyesi şiddetli yağışlar nedeniyle çarşamba günü belirgin miktarda yükseldi.
Yangtze Hankou izleme istasyonundaki su seviyesi 25,11 metreye ulaşarak uyarı işaretinin 0,11 metre üzerine çıktı.
Kaynak: Xinhua