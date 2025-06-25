Çin'de Şiddetli Yağışlar ve Sel Nedeniyle Toplu Tahliyeler

Çin'de Şiddetli Yağışlar ve Sel Nedeniyle Toplu Tahliyeler
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Çin'in Guizhou eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde tahliyeler yapıldı. Toplamda 80.000'den fazla kişi geçici olarak tahliye edildi.

1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Sel bölgesinden görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su baskınları nedeniyle toplu tahliyeler gerçekleştirildi.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su baskınları nedeniyle toplu tahliyeler gerçekleştirildi.

Salı günü saat 14.30 itibarıyla Rongjiang'da 48.900, Congjiang'da ise 32.000 kişi geçici olarak tahliye edildi.

Her iki ilçede de sel kontrol acil durum müdahalesi en üst seviye olan 1. seviyeye yükseltildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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