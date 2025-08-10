Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

YUZHONG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesinde cumartesi günü şiddetli yağış ve seller sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 30 kişiden haber alınamıyor.

Eyalet acil durum yetkilileri, arama-kurtarma ve altyapı onarım çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Ulaştırma yetkilileri ise cumartesi akşam saat 18.00 itibarıyla Yuzhong'daki afet bölgesine giden tüm yolların trafiğe açıldığını ve afetten etkilenen bölgelerin yüzde 80'inde elektrik tedarikinin yeniden sağlandığını bildirdi.