Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen şiddetli yağış ve sel felaketi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişiden ise haber alınamıyor. Acil durum yetkilileri arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

YUZHONG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesinde cumartesi günü şiddetli yağış ve seller sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 30 kişiden haber alınamıyor.

Eyalet acil durum yetkilileri, arama-kurtarma ve altyapı onarım çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Ulaştırma yetkilileri ise cumartesi akşam saat 18.00 itibarıyla Yuzhong'daki afet bölgesine giden tüm yolların trafiğe açıldığını ve afetten etkilenen bölgelerin yüzde 80'inde elektrik tedarikinin yeniden sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
