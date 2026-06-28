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Çin'in güneyinde mevsimsel yağışlara karşı sel tedbirlerini artırma uyarısı

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Çin Su Kaynakları Bakanlığı, 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde ülkenin güney bölgelerinde aşırı yağış beklendiğini duyurdu. Yangzı ve İnci Nehri deltaları başta olmak üzere birçok bölgede akarsu seviyelerinin yükseleceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, sel ve taşkın riskine karşı erken uyarı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

Çin'de gelecek hafta ülkenin güney bölgelerini etkileyecek mevsimsel yağışların yol açabileceği sellere karşı tedbirlerin artırılması uyarısı yapıldı.

Çin Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Yangzı Nehri'nin güneyindeki bölgeler, güneybatı Çin'in güney kesimleri, güney Çin'in kuzeybatı kesimleri ve Çin'in iç kesimindeki Hubey eyaletinin güneyinde aşırı yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak Yangzı Nehri ve İnci Nehri deltaları, Ciangsu ile Cıciang eyaletleri arasındaki Tayhu Gölü'nün çevresi ve doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde akarsu seviyelerinde belirgin artış beklendiği kaydedilerek, yerel birimler ve otoritelerin sel riskini yakından izlemeleri, tahmin ve erken uyarı çabalarına hız vermeleri istendi.

Küçük ve orta boy nehirlerdeki olası taşkınların yanı sıra dağ akıntılarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, su kanallarının, rezervuarların ve nehir setlerinin durumunun yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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