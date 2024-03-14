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Çin'de restorandaki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi

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Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Patlama, gaz sızıntısından kaynaklanmıştır.

- Çin'de restorandaki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi

PEKİN - Çin'in Hebei eyaletindeki restoranda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'in Hebei eyaletinde bir tavuk restoranında dün meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Sanhe bölgesindeki restoranda gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralananların sayısı ise 27'ye yükseldi. Yetkililer, yaralanan 14 kişinin tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiğini aktardı. Çevredeki iş yerlerinde ve park halindeki araçlarda da büyük hasara neden olan patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden yetkililer, olay yerindeki kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi olan Yinchuan kentinde geçtiğimiz yıl yine bir restoranda patlama meydana gelmiş, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, olayın ardından ülke genelinde güvenlik revizyonu yapılması talimatını vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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