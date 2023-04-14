Çin'de Restoran Bahçesinde Keşfedilen Ayak İzlerinin Uzun Boyunlu Dinozorlara Ait Olduğu Tespit Edildi

CHENGDU, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Leshan kentindeki bir restoranın bahçesinde keşfedilen fosilleşmiş ayak izleri, 16 Temmuz 2022.

CHENGDU, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Leshan kentindeki bir restoranın bahçesinde keşfedilen fosilleşmiş ayak izleri, 16 Temmuz 2022.

Bilim insanları, söz konusu izlerin, yaklaşık 100 milyon yıl önce dünyada yaşayan uzun boyunlu dinozorlara ait olduğunu teyit etti. (Fotoğraf: Xing Lida/Çin Yer Bilimleri Üniversitesi/Xinhua aracılığıyla)