Albüm: Çin'de Nesli Tehlike Altındaki Przevalski Atları Yeniden Doğaya Salındı
Gansu Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Koruma Merkezi, Przevalski atlarının sayısını artırmak için 40 yıldır çaba gösteriyor. Almanya ve ABD'den getirilen 18 damızlık atla başlayan koruma programı, doğal yaşama salınan 56 atla başarıya ulaştı.

WUWEİ, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'de birinci sınıf devlet koruması altındaki hayvanlar arasında yer alan Przevalski atı, küresel ölçekte de nesli tehlike altında olan türler arasında bulunuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yer alan Gansu Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Koruma Merkezi, 1980'li yılların sonlarından itibaren Almanya ve ABD'den toplam 18 damızlık Przevalski atını ülkeye yeniden kazandırdı.

Koruma merkezinin 40 yıllık bakım ve yetiştirme çalışmalarının ardından atların sayısı istikrarlı şekilde arttı. Merkez, sahip olduğu coğrafi ve ekolojik avantajlardan yararlanarak bugüne kadar 56 Przevalski atını Dunhuang Batı Gölü Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yeniden doğaya salarken, 45 atı ise tesislerde bakıma aldı.

