Çin'de Nancing Katliamı'nın kurbanları anıldı

Çin'de, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Japon işgali sırasında Nancing şehrindeki katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin idari merkezi olan şehirdeki Nancing Katliamı Kurbanları Anıtı'nda tören düzenlendi.

Siyahlar giyinmiş binlerce kişi, anıtın bulunduğu meydanda toplanırken saat 10.01'de tüm şehirde sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı.

Nancing dışında, Çin'in diğer şehirlerinde de anma törenleri düzenlendi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin şehrinde, Japon İmparatorluk Ordusunun Mançurya'yı işgali sırasında Çinli siviller üzerinde biyolojik deneyler yaptığı, biyolojik silahlar geliştirerek kullandığı belirlenen 731. Birim'in işlediği suçlara dair kanıtların sergilendiği müzede düzenlenen törende, bu suçların kurbanları anıldı.

Liaoning eyaletinin Fuşun şehrindeki Pingdingşan Katliam Anıtı ve Yünnan eyaletinin Tıngçong şehrindeki Japon Saldırganlığına Karşı Çin Halkının Direniş Savaşı Şehitlerini Anma Anıtı önünde de törenler düzenlendi.

Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilime denk geldi

Bu yıl, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında yapılan anma, aynı zamanda Çin ile Japonya arasında Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilime denk geldi.

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisini konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.

Nancing Katliamı

Dönemin Çin Cumhuriyeti hükümetinin başkenti olan Nancing, 1937'de Japonya İmparatorluk Ordusu tarafından işgali sırasında 6 hafta süresince esir edilen askerlere ve sivillere yönelik katliamlar ve tecavüz olayları yaşanmıştı.

Tarihe "Nancing Katliamı" olarak geçen olaylarda uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin kaynaklarına göre ise 300 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesi, 2014'te aldığı kararla, 13 Aralık'ı, Nancing Katliamı kurbanları için Ulusal Anma Günü ilan etmişti.