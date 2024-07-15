Çin'de Naadam Festivali Başladı

XİLİNGOL, 15 Temmuz (Xinhua) -- 34. Naadam Festivali, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Xilingol vilayetinde başladı. İç Moğolistan bölgesinin kırsal kesimlerinde genellik yaz ortalarında, bazen de kışın düzenlenen "Naadam", Moğolca "oyunlar" anlamına geliyor. "Erkeklerin üç oyunu" olarak da bilinen festivalde güreş, okçuluk ve at yarışı müsabakaları gerçekleştiriliyor.