Çin'de 2025'te Küçük Firmalara Verilen Kapsayıcı Krediler Yıllık Bazda Yüzde 11 Arttı

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'de küçük ve mikro işletmelere verilen toplam geri ödenmemiş kapsayıcı krediler, 2025 yılının dördüncü çeyreğin sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 37 trilyon yuana (yaklaşık 5,3 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, geri ödenmemiş tarımla ilgili kapsayıcı krediler, aynı dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 14,2 trilyon yuan oldu.

Çin'deki bankacılık kurumlarının toplam renminbi ve döviz varlıkları ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 480 trilyon yuana yükseldi.

Veriler ülkenin ticari bankalarının takipteki kredilerin oranının dördüncü çeyrek sonu itibarıyla yüzde 1,5 olduğunu da gösterdi.