Albüm: Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Yapılan Kış Balıkçılığı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güncelleme:
Heilongjiang eyaletine bağlı Tongjiang kentinde Kış Balıkçılığı Festivali, geleneksel Hezhe kültürü ve halk sporlarını bir araya getiriyor. Festival, ziyaretçilere donmuş gölde Hezhe halkının geleneklerini tanıma fırsatı sunuyor.

TONGJİANG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Tongjiang kentindeki Jiejinkou Hezhe Etnik Kasabası'nda, donmuş göl üzerinde Kış Balıkçılığı Festivali düzenlendi.

Cuma günü başlayan festival, eyalet genelinde düzenlenen kış balıkçılığı etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Geleneksel Hezhe balıkçılık ve avcılık kültürünü halk sporlarıyla buluşturan etkinlik, ziyaretçilere buzla kaplı doğa manzarası eşliğinde Hezhe halkının özgün geleneklerini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
