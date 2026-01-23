Albüm: Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Yapılan Kış Balıkçılığı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

TONGJİANG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Tongjiang kentindeki Jiejinkou Hezhe Etnik Kasabası'nda, donmuş göl üzerinde Kış Balıkçılığı Festivali düzenlendi.

Cuma günü başlayan festival, eyalet genelinde düzenlenen kış balıkçılığı etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Geleneksel Hezhe balıkçılık ve avcılık kültürünü halk sporlarıyla buluşturan etkinlik, ziyaretçilere buzla kaplı doğa manzarası eşliğinde Hezhe halkının özgün geleneklerini yakından tanıma fırsatı sunuyor.