Albüm: Çin'in Sanayi Üretimi İlk İki Ayda Yüzde 6,3 Arttı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de 2026 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu artış oranı geçen yıl aralık ayında kaydedilen seviyeye göre 1,1 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti. Şubat ayındaki sanayi üretimi ise ocak ayına göre yüzde 0,83 artış sergiledi.

