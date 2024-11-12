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Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

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Çin'in Zhuhai kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. 62 yaşındaki sürücü kaçarken yakalanarak gözaltına alınırken panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasında daldı. Yerel medya, genç, yaşlı, çocuk olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

PANİK ANLARI KAMERADA

43 kişinin de yaralandığı olayda panik anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü.

SÜRÜCÜ KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

İmansızlık böyle birşey işte

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Haber YorumlarıJokerAllame:

dünya yaşanmaz hale geldi

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Haber Yorumlarıhasan:

Asarlar bizim gibi değiller

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Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Vicdansız herif ...

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

gta da mi zannetti kendini acaba jsjsjs

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Haber YorumlarıMülayim:

insanın değeri sıfıra düşünce herkes her şeyi yapapilir duruma geldi

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