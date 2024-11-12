Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Çin'in Zhuhai kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. 62 yaşındaki sürücü kaçarken yakalanarak gözaltına alınırken panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasında daldı. Yerel medya, genç, yaşlı, çocuk olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
PANİK ANLARI KAMERADA
43 kişinin de yaralandığı olayda panik anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü.
SÜRÜCÜ KAÇARKEN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.