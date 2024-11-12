Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasında daldı. Yerel medya, genç, yaşlı, çocuk olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

PANİK ANLARI KAMERADA

43 kişinin de yaralandığı olayda panik anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü.

SÜRÜCÜ KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.