Çin'de Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması Başladı

Çin'de kadın sorunlarının küresel düzeyde tartışılmasını amaçlayan Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması gerçekleştiriliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, iki gün sürecek toplantının açılışı bugün başkent Pekin'de yapıldı.

Törene, İzlanda Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir, Dominika Devlet Başkanı Sylvanie Burton, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Mozambik Başbakanı Maria Benvinda Levi, Sri Lanka Başbakanı Harini Amarasuriya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ve BM Genel Sekreterliği Müsteşarı ve BM Kadın Birimi İdari Direktörü Sima Sami Bahous katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kadınların önyargı ve ayrımcılıktan kurtulduğu, kapsayıcı ve uyum içinde bir toplumsal ortamın küresel düzeyde oluşturulması çağrısında bulundu.

Bugünün dünyasında 600 milyondan fazla kadının savaş ve çatışma bölgelerinde yaşadığına, milyonlarcasının aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkati çeken Şi, kadınların her yönden gelişiminin ortak bir küresel ödev olduğunu vurguladı.

Şi, kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, siyaset ve yönetim alanında kadınlar için daha eşit şartların sağlanmasının gereğine işaret etti.

Çin'in kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün geliştirilmesine yönelik önemli yol kat ettiğinin altını çizen Şi, ülkede yakın geçmişte yaklaşık 690 milyon kadının yoksulluk şartlarından kurtulduğunu, doğumda bebek ölüm oranının son 30 yılda yüzde 80 azaldığını ve kadınların ulusal iş gücü içindeki oranının yüzde 40'a ulaştığını kaydetti.

Çin, kadınların gelişimi için uluslararası fonlara 110 milyon dolar bağışlayacak

Çin lideri, ülkesinin gelecek 5 yılda BM Kadın Birimi'ne 10 milyon dolar, Çin'in öncülük ettiği Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu'na da kadınların gelişimine yönelik projelerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar bağışlayacağını bildirdi.

Şi, ayrıca, Çin'in, kadınlar ve genç kızların öncelikli faydalanıcı olacağı 1000 "küçük ama güzel" geçim desteği projesine destek vereceği, 50 bin kadının değişim ve eğitim programlarına katılmak üzere Çin'e davet edileceği taahhüdünde bulundu.

Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması, 1995 yılında Çin'in ev sahipliği yaptığı BM 4. Dünya Kadın Konferansı'nın 30. yılı dolayısıyla düzenleniyor. 1975-1995 yıllarındaki BM Dünya Kadın Konferansları arasında Çin'de düzenlenen 4. Konferans, cinsiyet eşitliği politikaları açısından uluslararası alanda dönüm noktası olarak görülüyor.

Konferansta BM üyesi 189 ülkenin oy birliğiyle kabul ettiği "Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu", bu alanda hala kilit politika belgesi kabul ediliyor. Söz konusu belgede kadınların, eğitim ve sağlıktan ekonomi ve çevreye, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden iktidar ve karar mekanizmalarında temsiline dek 12 kritik alanda gelişimi ve cinsiyet eşitliğine ilişkin stratejik hedefler ve eylemler belirlenmişti.

Çin'e yönelik eleştiriler

Çin'de hükümetin ve devlet medyasının kadın sorunlarına dair çizdiği olumlu tabloya karşın ülkede cinsiyet eşitliği konusundaki eksikliklere dair eleştiriler de dile getiriliyor.

BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Giderilmesi Komitesi, 2023 yılında yayınladığı raporda, Çin'in yasama meclisi Ulusal Halk Kongresi'ndeki delegelerin yüzde 27'sinden azının kadın olduğu belirtilmişti.

Raporda, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin en üst yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Bürosu'nda hiç kadın üyenin bulunmadığına dikkat çekilerek, iktidar ve karar mekanizmalarındaki temsil eksikliğine vurgu yapılmıştı.

Ayrıca ülkede cinsel saldırılar ve cinsiyete dayalı şiddet olayları, kadın hakları savunucularına ve bu alanda çalışan hükümet dışı kuruluşlara yönelik kısıtlamalar, çalışma hayatı dahil toplumsal hayattaki ayrımcılık biçimleri zaman zaman eleştirilere konu oluyor.