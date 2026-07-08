Albüm: Çin'in Hubei Eyaletindeki Huanggang Normal Üniversitesi Hortumun Ardından Tahliye Edildi
Çin'in Hubei eyaletindeki Huanggang kentinde meydana gelen hortum, Huanggang Normal Üniversitesi'nde hasara yol açtı. Öğrenciler tahliye edilirken, acil müdahale ve onarım çalışmaları sürüyor.
HUANGGANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Huanggang kentini pazartesi günü vuran hortum, Huanggang Normal Üniversitesi'nin çok sayıda binasında hasara yol açtı. Üniversite yönetimi, afetin ardından acil durum müdahale çalışmalarını başlattı.
Öğrenciler, Salı günü itibarıyla kampüsten gruplar halinde tahliye edilmeye başlandı. Üniversitede tahliye, geçici yerleştirme ve onarım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Xinhua