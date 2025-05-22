Çin'de Heyelan: Onlarca Kişi Mahsur Kaldı
Guizhou eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında 10'dan fazla kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GUİYANG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Dafang ilçesine bağlı Guowa kasabasındaki Qingyang köyünde toprak kaymasının meydana geldiği bölge görülüyor, 22 Mayıs 2025.
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Dafang ilçesine bağlı Changshi ve Guowa kasabalarında meydana gelen toprak kaymalarında ondan fazla kişi mahsur kaldı.
Perşembe günü sabah saat 03.00 sularında Changshi'de, saat 09.00 sularındaysa Guowa'da heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre Changshi'de 2 kişi, Guowa'nın Qingyang köyündeyse 8 hanenin bulunduğu 6 binada 10'dan fazla kişi mahsur kaldı.
Kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. (Fotoğraf: Xinhua)