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Çin'in güneybatısındaki Çongçing'de heyelan meydana geldi

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Çin'in Çongçing ilinde şiddetli yağışların tetiklediği heyelanda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi kayboldu. Kurtarılan 10 kişi hastaneye kaldırılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

CGTN'nin haberine göre, yetkililer Çongçing'de heyelan olduğunu belirtti.

Toprak altında kalanlar olduğunu ifade eden yetkililer, bunlardan 10'unun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Heyelanın şiddetli yağışlardan kaynaklandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp olduğu bildirilen 34 kişi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Heyelanın olduğu yerin çevresindeki binalarda hasar oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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