Çin'de Heqiao kasabasında Fener Festivali kutlamaları düzenlendi

HANGZHOU, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin batısında yer alan ve 1.000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ünlü Heqiao kasabasında Cuma günü düzenlenen Fener Festivali kutlamalarına çok sayıda halk sanatı ekibi katıldı. Fener Festivali bu yıl, ay takvimindeki ilk ayın 15. günü olan 24 Şubat'a denk geliyor.