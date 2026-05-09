Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Ülkede Hantavirüs Vakası Bildirilmedi

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Hondius kruvaziyer gemisinde görülen ölümcül salgınla bağlantılı olduğu düşünülen hantavirüs türüne ilişkin ülkede herhangi bir vaka bildirilmediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan Hondius kruvaziyer gemisinde hantavirüs salgını tespit edildiğini bildirmiş, perşembe günü itibarıyla salgın nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmişti.

Bir DSÖ yetkilisi perşembe günü yaptığı açıklamada, gemiden bildirilen 8 vakadan 5'inin laboratuvar testleriyle hantavirüs enfeksiyonu olduğunun doğrulandığını ve söz konusu türün Andes virüsü olduğunu kaydetti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden cuma günü yapılan açıklamada Andes virüsünün an itibarıyla ülkede bilinen bir taşıyıcısının bulunmadığı ve bu türle ilgili ülkede insanlarda görülen bir enfeksiyon vakasının kayda geçmediği belirtildi.

Esas olarak kemirgenlerin taşıdığı bir virüs grubu olan hantavirüslerin 20'den fazla türünün insanlarda hastalığa yol açabildiği ve semptomların virüsün türüne göre büyük ölçüde farklılık gösterdiği biliniyor.

Hantavirüsler genel olarak insanlara bulaşmazken, Andes virüsüyle bağlantılı olarak daha önce sınırlı sayıda insandan insana bulaşma vakası bildirilmiş durumda.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kemirgenlerle teması azaltmanın hantavirüs enfeksiyonunu önlemede temel strateji olmaya devam ettiğini vurguladı. Önerilen önlemler arasında yaşam alanlarının temiz tutulması ve kemirgenlerle ve kemirgen dışkı ve leşleriyle doğrudan temastan kaçınılması yer alıyor.

Andes virüsünün kuluçka süresi göz önüne alındığında daha fazla vakanın bildirilmesinin mümkün olduğu belirtilirken, DSÖ kaynakları genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor.

