Çin'de geliştirilen robotlar köprü halatlarının denetimini yapıyor
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde köprü halatlarının denetimini yapmak için Çin'de geliştirilmiş robotlar kullanılıyor. Shenzhen kentinden gelen son görüntülerde robotların çeşitli görüntüleri yer alıyor.
ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
KONUM: Shenzhen, Çin
Köprü halatlarının denetimini yapan robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde köprü halatlarının denetimini yapmak için Çin'de geliştirilmiş robotlar kullanılıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenzhen kentinden bildiriyor. (XHTV)