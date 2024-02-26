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Çin'de Fener Festivali'nde Zodyak Hayvanlarına Özel Fener Gösterisi

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Hongcun köyünde Fener Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Çin'e özgü zodyak hayvanlarının yer aldığı bir fener gösterisi düzenlendi. Festivalde renkli fenerler asılıp bilmece oyunları oynanarak geleceğe dair dilek ve umutlar dile getiriliyor.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Şubat 2024

1. Fener geçidinden çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Hongcun köyünde Fener Festivali'ni kutlamak üzere Cumartesi günü Çin'e özgü zodyak hayvanlarının yer aldığı bir fener gösterisi düzenlendi.

Çin'in zodyak döngüsünde fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun veya keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz olmak üzere 12 hayvan bulunuyor.

"Hongcun köyündeki Fener Festivali kutlamaları yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu yılki festival kutlamaları kapsamında, kırsal kesimde gece semasını aydınlatmak üzere Çin'e özgü 12 zodyak hayvanının yer aldığı fenerler tasarladık."

Fener Festivali, Çin ay takvimindeki ilk ayın 15. gününe denk geliyor.

İnsanlar festivalde genellikle renkli fenerler asıp bilmece oyunları oynayarak geleceğe dair dilek ve umutlarını dile getiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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