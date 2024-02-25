Çin'de Fener Festivali'nde Balık Şeklinde Fenerlerle Geçit Töreni Düzenlendi

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ÇEKİM TARİHİ: 24 Şubat 2024

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Balık figürlü fenerlerden çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Wangmantian köyünde yaşayan halk, Fener Festivali'nde hasat ve iyi şans için dua etmek üzere balık şeklindeki fenerlerle geçit töreni düzenledi.

Xinhua Ajansı muhabirleri Wangmantian'dan bildiriyor.(XHTV)