Çin'de Fener Festivali Coşkusu
Çin'in Zhejiang eyaletinin Chun'an kentinde, Fener Festivali kutlamaları kapsamında halk, opera gösterileri izliyor, fener bulmacaları çözüyor ve ejderha dansları sahneliyor. Bu etkinlik, bölgenin turizm sembollerinden biri haline geldi.
CHUN'AN, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletinin Chun'an kentine bağlı Ruhong köyü halkı, Fener Festivali kutlamaları kapsamında opera gösterileri izliyor, fener bulmacaları çözüyor ve ejderha dansları sahneliyor.
Çin Yeni Yılı kutlamalarının 18. gününde düzenlenen bu etkinlik artık bölgenin turizm sembollerinden biri haline geldi.
Çin Yeni Yılı kutlamalarının sonuna işaret eden Fener Festivali, geleneksel ay takviminin ilk ayının 15. gününde kutlanıyor.