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Çin'de eski yetkiliye rüşvetten ölüm cezası

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Çin'in eski üst düzey yasama yetkilisi ve Hubei eski Parti Sekreteri Jiang Chaoliang, 746 milyon yuanı aşan rüşvet aldığı için iki yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırıldı; cezası ömür boyu hapse çevrilecek.

NANJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in eski üst düzey yasama yetkililerinden ve ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin eski Parti Sekreteri Jiang Chaoliang, rüşvet alma suçundan iki yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırıldı.

Jiang, Çin'in en üst yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Tarım ve Köy İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bulunan Nanjing Orta Halk Mahkemesi'nin cuma günü verdiği karara göre, iki yıllık erteleme süresinin sona ermesinin ardından Jiang'ın cezası yasalar uyarınca, cezada indirim veya şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrilecek.

Mahkeme, Jiang'ın siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakılmasına ve tüm kişisel malvarlığına el konulmasına da hükmetti.

Kararda, Jiang'ın 1995-2025 yılları arasında üstlendiği resmi görevlerin sağladığı imkanları kullanarak ticari faaliyetler, proje sözleşmeleri, kredi finansmanı ve personel terfileri gibi konularda ilgili kurum ve kişilere yardım sağladığı, karşılığında ise toplam değeri 746 milyon yuanı (yaklaşık 110 milyon ABD doları) aşan para ve malı yasadışı olarak kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme, Jiang'ın aldığı rüşvet miktarının son derece yüksek olduğunu ve eylemlerinin devlet ile halkın çıkarlarına özellikle büyük zarar verdiğini belirterek, işlediği suçların prensip olarak ölüm cezasını gerektirdiğini kaydetti.

Öte yandan Jiang'ın gözaltına alındıktan sonra suçlarını olduğu gibi itiraf ettiği, soruşturma makamlarının henüz bilmediği suç teşkil eden eylemlerini kendiliğinden açıkladığı, diğer ceza davalarına ilişkin bilgi verdiği, suçunu kabul edip pişmanlık gösterdiği ve yasadışı kazançları aktif şekilde iade ettiği belirtildi. Aldığı rüşvetlerin de geri alındığı kaydedildi. Mahkeme, bu nedenlerle Jiang'ın cezasının hafifletildiğini vurguladı.

28 Mayıs'ta kamuya açık şekilde görülen davada, savcılar delilleri sunarken, Jiang ve savunma avukatı da kanıtları inceleyerek bunlara ilişkin itiraz ve savunmalarını sundu. Jiang, mahkemedeki son ifadesinde suçunu kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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