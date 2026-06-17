Albüm: Çin'de Kaplan Başlı Ayakkabılar ve Kokulu Keseciklerle Yaşatılan Festival Geleneği

SHEXİAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan kentine bağlı Xucun köyünde yaşayan ebeveynler ve aile büyükleri, Ejderha Teknesi Festivali'ni geleneklerini yaşatarak kutluyor.

Festival kapsamında çocuklara sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileklerini ileten köy sakinleri, kaplan başlı ayakkabılar ve kokulu kesecikler hediye ederek nesilden nesile aktarılan geleneklerini sürdürüyor.

10 asrı aşkın geçmişe sahip Xucun köyünde birçok kişi, bu geleneksel hediyelikleri günümüzde de el emeğiyle üretmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua