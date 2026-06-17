Haberler

Albüm: Çin'de Kaplan Başlı Ayakkabılar ve Kokulu Keseciklerle Yaşatılan Festival Geleneği

Albüm: Çin'de Kaplan Başlı Ayakkabılar ve Kokulu Keseciklerle Yaşatılan Festival Geleneği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Anhui eyaletindeki Xucun köyünde, 10 asrı aşkın geçmişe sahip geleneklerle Ejderha Teknesi Festivali kutlanıyor. Köy sakinleri çocuklara kaplan başlı ayakkabılar ve kokulu kesecikler hediye ederek sağlık ve mutluluk diliyor.

SHEXİAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan kentine bağlı Xucun köyünde yaşayan ebeveynler ve aile büyükleri, Ejderha Teknesi Festivali'ni geleneklerini yaşatarak kutluyor.

Festival kapsamında çocuklara sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileklerini ileten köy sakinleri, kaplan başlı ayakkabılar ve kokulu kesecikler hediye ederek nesilden nesile aktarılan geleneklerini sürdürüyor.

10 asrı aşkın geçmişe sahip Xucun köyünde birçok kişi, bu geleneksel hediyelikleri günümüzde de el emeğiyle üretmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Duran bombasının pimini çektiler! Bu iş tamam

Dünya bu tarihe kilitlendi: ABD-İran mutabakat zaptı imzası Bürgenstock'ta atılacak

ABD ve İran anlaştı: Adres belli oldu
Görevden alınıp disipline sevk edilen Özgür Çelik'ten ilk açıklama

Kılıçdaroğlu, onun da üstünü çizdi! İlk açıklaması çok sert
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı

Hayatını kangal köpeklerine borçlu

İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı

CHP'de ipler tamamen koptu! Özgür Özel'den partililere çağrı

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı