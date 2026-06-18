Haberler

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nde 83 milyon yolcunun trenle seyahat etmesi bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 18-22 Haziran'daki Ejderha Kayığı Festivali tatilinde 83 milyon tren yolculuğu yapılması bekleniyor. 20 Haziran'da 19 milyon yolcuyla zirve yapması öngörülen dönemde, şu ana kadar 40 milyondan fazla bilet satıldı.

Çin'de Ejderha Kayığı Festivali'nin kutlanacağı tatil döneminde ülke içinde 83 milyon tren yolculuğunun yapılmasının beklendiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in ulusal tren işletmesi Devlet Demiryolları Grubu, 18-22 Haziran tarihlerini kapsayan 5 günlük dönemde ülke içinde 83 milyon tren yolculuğu yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Günlük seyahat sayısının bayram günü olan 20 Haziran'da 19 milyon ile tepe noktaya ulaşması bekleniyor.

Tren bileti satış platformu "12306"nın verilerine göre, tatil dönemi için şu ana dek 40 milyondan fazla bilet satıldı.

Artan talebe yanıt vermek için tatil boyunca günde yaklaşık 13 bin tren seferi yapılacak, Pekin-Şanghay, Pekin-Guancou ve Pekin-Harbin gibi ana güzergahlarda gece seferleri düzenlenecek.

"Duanvu"

"Duanvu" adıyla bilinen Ejderha Kayığı Festivali, Çin'in geleneksel takviminde yıl ortasına denk gelen, 5. ayın 5. gününde kutlanıyor.

Festival döneminde çok sayıda şehirde nehirlerde geleneksel takım kayığı yarışları düzenleniyor. Bambu veya kamış yapraklarına sarılan, içinde yapışkan pirinç, kırmızı fasulye ve hurma olan huni biçimli tatlılar, festivale özel olarak hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Eski CHP'li bakanın damadıydı; şimdi yeni aşkıyla gündemde

Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu