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Çin'de düzenlenen Zhoushan Uluslararası Kumdan Heykel Festivali başlıyor

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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kenti, 25. Zhoushan Uluslararası Kumdan Heykel Festivali'ne hazırlanıyor. Kumdan sanat eserleri turistlerin ilgisini çekiyor.

ZHOUSHAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kenti, 25. Zhoushan Uluslararası Kumdan Heykel Festivali'ne hazırlanıyor. Yaklaşan 1 Mayıs tatiline denk gelen festival için hazırlanan kumdan sanat eserleri şimdiden ilgi odağı oldu.

Çin'in ejderha kültüründen ve antik edebiyattaki "Shan Hai Jing" (Dağlar ve Denizler Klasiği) eserinden ilham alınarak yapılan heykeller, turist çekmek için özel bir görsel şölen sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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