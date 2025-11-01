Çin'de Dünyanın En Büyük Açık Deniz Rüzgar Türbini Faaliyete Geçti

JİNAN, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Dongying kentinde şebekeye bağlanan 26 megavatlık açık deniz rüzgar türbini, türünün şu ana kadarki en büyüğü olarak kayda geçti.

Şirketin rüzgar enerjisi Araştırma ve Tasarım Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yang Senlin, Dongfang Elektrik Rüzgar Enerjisi Limited Şirketi tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan rüzgar türbininin, tek birim kapasite ve 310 metreyi aşkın rotor çapı açısından dünyanın en büyüğü olduğunu belirtti.

Yang, 185 metre göbek yüksekliğine sahip türbinin süpürme alanının 10,5 standart futbol sahası alanına eşdeğer olduğunu söyledi.

Tek bir türbin tam kapasite çalışırken saniyede 10 metre rüzgar hızında yılda 100 milyon kilovat-saat temiz elektrik üretebiliyor ve 55.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu, 30.000 tonun üzerinde standart kömürün yakılmasını önleyerek, her yıl 80.000 tonun üzerinde karbondioksit emisyonunun azaltılmasına yardımcı oluyor.

Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre Çin, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini kurmuş durumda. Temmuz ayı sonu itibarıyla, ülkenin kümülatif kurulu rüzgar ve güneş enerjisi üretim kapasitesi yıllık ortalama yüzde 28 büyüyerek 1,68 milyar kilovata ulaştı.

İdareye göre Çin'in kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 15 yıl üst üste dünyada birinci sırada yer alırken, kurulu fotovoltaik kapasitesi de 10 yıl üst üste dünyada birinci sırada yer aldı.