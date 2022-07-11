Çin'de "Dünya Nüfus Günü" Çin'in en büyük kenti Şangay'ın cadde ve sokakları, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında görüntülendi. Çin'in en büyük kenti Şangay'ın cadde ve sokakları, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında görüntülendi. Dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987'den beri her yıl BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor. Nüfus konusunda belirlenen temalara ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Günü Shanghai Güncel Haberler

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