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Çin'de "Dünya Nüfus Günü"

AA - Güncel
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Çin'in en büyük kenti Şangay'ın cadde ve sokakları, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında görüntülendi.

Çin'in en büyük kenti Şangay'ın cadde ve sokakları, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında görüntülendi. Dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987'den beri her yıl BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor. Nüfus konusunda belirlenen temalara ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

AA / Güncel

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