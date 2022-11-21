Çin'de Dünya Çocuk Günü İçin Birçok Bina Aydınlatıldı Güncel Haberler GUİYANG, 21 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Guiyang şehrinde Dünya Çocuk Günü'nü kutlamak için aydınlatılan çeşitli binalar görülüyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua) GUİYANG, 21 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Guiyang şehrinde Dünya Çocuk Günü'nü kutlamak için aydınlatılan çeşitli binalar görülüyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Çocuk Günü Guizhou Güncel Haberler

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