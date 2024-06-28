Çin'de Drone Teslimatıyla Lojistik Güçleniyor
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yapılan drone teslimatından çeşitli görüntüler. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde açılan yeni drone teslimat rotaları, şehir merkezleri ile civar bölgeleri birbirine bağlayarak kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki lojistiği güçlendiriyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wuhu kentinden bildiriyor. (XHTV)
ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
KONUM: Wuhu, Çin
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yapılan drone teslimatından çeşitli görüntüler
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde açılan yeni drone teslimat rotaları, şehir merkezleri ile civar bölgeleri birbirine bağlayarak kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki lojistiği güçlendiriyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wuhu kentinden bildiriyor. (XHTV)